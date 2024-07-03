نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح بنفيكا في خطف نجم أتلتيكو مدريد من برشلونة ؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية وبرتغالية أنه كان من المرتقب أن يتفاوض أتلتيكو مدريد وبرشلونة مرة أخرى من أجل صفقة إعارة جديدة للبرتغالي جواو فيليكس لكن اهتمام بنفيكا البرتغالي بإعادة نجمه قد يُغير بعض المعطيات.



ونقلت صحيفة سبورت الإسبانية عن صحيفة ريكورد البرتغالية أن بنفيكا قدم عرضًا تبلغ قيمته 15 مليون يورو مقابل 50% من حقوق فيليكس بينما يحرص أتلتيكو مدريد على بيعه بشكلٍ نهائي إذا أتيحت الفرصة لذلك.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد يريد ما يقرب من 25 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع نصف حقوق فيليكس إلى بنفيكا.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بنفيكا رفع عرضه إلى 20 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات فيليكس في فترة الميركاتو الصيفي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه سيتم إبلاغ برشلونة بجميع التطورات الخاصة بفيليكس ولكن سيكون على بنفيكا أولًا إقناع فيليكس بالعودة إلى صفوف النادي البرتغالي.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه سيكون على بنفيكا البرتغالي أيضًا محاولة إقناع جواو فيليكس بتخفيض راتبه وهو الأمر الذي يعمل لصالح برشلونة