نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب وسط النمسا يتعرض للإصابة من الجماهير خلال مباراة تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض لاعب وسط منتخب النمسا مارسيل سابيتزر للإصابة بشيء يبدو أنه تم إلقاؤه من قبل مشجعي منتخب تركيا خلال الشوط الثاني من مباراة المنتخبين أمس في دور ال16 ببطولة كأس أمم أوروبا.

ومع تأخر النمسا في صراع التأهل إلى الدور ربع النهائي، تعرض سابيتزر مرارا وتكرارا للعديد من الأشياء أثناء توجهه لتنفيذ الركلات الركنية أمام قطاع من جماهير المنتخب التركي.



وبعد أن تعرض سابيتزر لضربات من قبل، بدا أن شيئا أصغر حجما أصابه فسقط على الأرض متألما، وبعد فترة وجيزة ذهب عدد من لاعبي منتخب تركيا إلى الزاوية لمساعدة لاعب منتخب النمسا المنهك قبل التحدث إلى الجماهير في محاولة واضحة لإجبار المتفرجين على التوقف.

وتم إزالة مجموعة كبيرة من الكؤوس من الملعب خلال الشوط الثاني من مباراة المنتخبان في دور ال16 والتي فازت بها تركيا (2-1) لتواجه منتخب هولندا في الدور ربع النهائي.

وشهدت بطولة كأس أمم أوروبا 2024 العديد من حوادث الشغب الجماهيرية، حيث فرض الإتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامات تزيد عن مليون يورو بسبب مخالفات مختلفة.

وكان مشجعون أتراك قد دخلوا في مناوشات مع مشجعي منتخب جورجيا قبل مباراة منتخب بلادهم أمام نظيره الجورجي في دور المجموعات بمدينة دورتموند الألمانية.

وفي الوقت نفسه، تم تغريم الإتحاد الإسكتلندي لكرة القدم مبلغ يقدر ب9 آلاف يورو (7640 جنيه إسترليني) بسبب حادثتين قام فيهما المشجعون بإلقاء أشياء في وقت سابق من البطولة.

وفاز منتخب تركيا على النمسا أمس (2-1) في المباراة التي جمعت بينهما في دور ال16 باليورو، حيث سجل هدفي المنتخب التركي المدافع ميريح ديميرال وكان هدفان من اللاعب كافيين لبلوغ تركيا دور الثمانية في بطولة كبيرة للمرة الأولى منذ 16 عاما.