أسطورة اليونايتد يشكك في انتقال دي ليخت للفريق

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أحمد جودة - القاهرة - شكك أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي آندي كول في اهتمام النادي بالتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ الألماني.

أسطورة اليونايتد يشكك في انتقال دي ليخت

وقال كول في تصريحات لموقع "بتفريد": "أنا أحبه لكن الشيء الذي لا أفهمه عنه هو لماذا يتحرك دائما؟، لقد أمضى ثلاث سنوات في يوفنتوس ونحو عامين في بايرن، لذا ما أفكر فيه الآن هو إذا كان لاعبا جيدا، فلماذا يريد النادي بيعه؟".

وأضاف: "أعتقد أنه لاعب جيد، لكن عليك أن تبدأ في التساؤل عن سبب إستمرار الجميع في بيعه، إنه يبلغ من العمر 24 عاما فقط، لذا أود أن أعتقد أن أفضل سنواته لا تزال أمامه، لذا فهي مسألة مثيرة للإهتمام، لا أستطيع أن أقول إن بايرن ميونيخ يحتاج إلى المال، لكن دعونا نرى ما إذا كان ذلك سيحدث".

وإنتقل ماتياس دي ليخت إلى صفوف البايرن في 2022، قادما من يوفنتوس الإيطالي وذلك في صفقة بلغت قيمتها 67 مليون يورو.