نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. صراع إنجليزي لضم لاعب بولونيا الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة سكاي سبورت صباح اليوم عن دخول نادي الأرسنال في مفاوضات جادة لضم ريكاردو كالافيوري لاعب بولونيا الايطالي في الانتقالات الصيفية الجارية.

صراع إنجليزي لضم لاعب بولونيا الايطالي

وأكدت الصحيفة أن الارسنال ليس النادي الانجليزي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، إذ يحظي ريكاردو أيضًا بأهتمام من نادي تشيلسي.

وأشارت الصحيفة أن إدارة الفريق الايطالي منفتحة على بيعه ولا تمانع في رحيل كالافيوري البالغ من العمر 22 عام في حال وجود عرض رسمي مناسب لضم اللاعب.

وشارك ريكاردو الموسم الماضي مع بولونيا في 30 مباراة أحرز هدفين وصنع 5 تمريرات حاسمة.

و الجدير بالذكر أن ظهير أيسر منتخب أيطاليا انتقل إلي صفوف بولونيا عام 2023 قادمًا من بازل السويسري 4 مليون جنية أسترليني.