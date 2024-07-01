هيئة الأنفاق تكشف حقيقة سحب قطارات المترو المكيفة لترشيد الكهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 08:29 مساءً - نفت الهيئة القومية للأنفاق، ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية بخصوص تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة وتخفيض الإنارة وتوقف تشغيل جميع السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة وذلك بغرض تخفيف الأحمال الكهربائية أو إرتفاع درجات الحرارة.

حيث أكدت الهيئة في بيانها أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن جميع القطارات المكيفة والسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية بمحطات خطوط المترو الثلاثة تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

و فى سياق متصل أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط بيتم تخفيض سرعة القطارات من ٨٠ كم فى الساعة إلى ٦٠ كم فى الساعة وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.

و تهيب الهيئة القومية للأنفاق بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا مؤكدين على أنه يجب الرجوع إلى المركز الإعلامي للهيئة وشركة تشغيل مترو الأنفاق للتأكد من صحة الخبر قبل نشره.