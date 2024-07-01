أحمد أمين يعلن انطلاق مهرجان نبتة على هامش العلمين: نهتم بصناعة محتوى الطفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 يوليو 2024 08:30 مساءً - يقيم مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية مهرجان "نبتة" خاص بالأطفال، لأول مرة في مصر، يترأسه النجم أحمد أمين.

وتحدث أحمد أمين عنه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من المهرجان: "لما بكون قريب من الأطفال بتعلم منهم كتير، والأطفال عندهم حب للحياة وخيال أوسع ونشاط، ونظرة إيجابية لكل حاجة، وخلال مهرجان نبتة مش هنكتفي نقدم للطفل ترفيه ولكن كمان صناعة للطفل، ونبته بتهتم بالطفل من صغرة لحد ما يبقى مراهق".

وتابع أمين: "مهرجان نبتة لصناعة محتوى الأطفال والمراهقين، فيه تحديات لصناعة محتوى الطفل، ولكن هيكون فيه ورش كتيرة في المهرجان، وصغار رواد الأعمال، وورش لصناع محتوى الطفل، وهيكون فيه مسابقة نبتة لمحتوى الأطفال والنشء، واللي هيقدم فيها محتوى أو أفلام أو مسلسلات أو مشروع جديد للأطفال، أو أغنية للطفل وغيرها، وهيكون فيه جوائز وتكريمات لصناع المحتوى والأطفال المتفوقين في مجالات مختلفة، وهيكون فيه أنشطة مختلفة للأطفال، على هامش المهرجان طول فترة مهرجان العلمين".

وحرص على حضور المؤتمر الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، كل من: أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش ات، والنجم أحمد أمين، والإعلامية منى عبد الوهاب.

تنطلق فعليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

يذكر أن الموسم الأول من مهرجان العلمين شهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى ممن أحيوا حفلات تحت شعار "كامل العدد"، إلى جانب التنوع الكبير في تلك الحفلات، أبرزهم: الكينج محمد منير وراغب علامة وأحمد سعد ونانسي عجرم وعمر خيرت ومدحت صالح وإليسا وتامر عاشور وويجز وحكيم وفرقة كايروكي، وغيرهم.