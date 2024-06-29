حياة كريمة تدعم الشاب محمد طارق وتساعده على استكمال مشروعه

جدة - نرمين السيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن دعمها الكامل للشاب الريادي محمد طارق محمد عبد الرحيم، من محافظة الغربية، وصاحب مشروع عربة الشاي والقهوة المتنقلة، والذي واجه مؤخرا تحديات أدت إلى سحب عربته وتصدره قائمة الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد استقباله اليوم، في مؤسسة حياة كريمة بحضور أيمن مصطفى مقدم برنامج حياة كريمة في شهر رمضان الكريم.





وقدمت المؤسسة دعمًا ماليًّا لازمًا للشاب محمد طارق محمد عبد الرحيم، ليتمكن من استكمال مشروعه وتطويره، إيمانا منها بأهمية دعم الشباب الريادي وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، كما ستوفر له المؤسسة الرعاية والتوجيه اللازمين لضمان نجاح مشروعه واستدامته.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم مؤسسة حياة كريمة بثينة مصطفى: نحن في مؤسسة حياة كريمة تؤمن بأن الشباب هم قادة المستقبل، ونسعى دائما إلى دعمهم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم. مضيفة أن قصة الشاب محمد طارق هي قصة ملهمة عن الإصرار والعزيمة، ونحن فخورون بأن نكون جزءا من رحلته نحو النجاح.

وأضافت أن دعمنا للشاب محمد طارق ليس مجرد دعم مالي، بل هو استثمار في مستقبل هذا الشاب الواعد ومستقبل مجتمعنا ككل. نحن على ثقة بأن مشروعه سينجح وسيكون نموذجا يحتذى به للشباب الريادي في جميع أنحاء مصر.

من جانبه، أعرب الشاب محمد طارق عن امتنانه لمؤسسة حياة كريمة على دعمها السخي، مؤكدا أن هذا الدعم سيمكنه من تحقيق حلمه وتطوير مشروعه.

وقال: "أنا ممتن جدا لمؤسسة حياة كريمة على وقوفها بجانبي في هذه المحنة. إن دعمهم لي هو أكبر دليل على أن هناك من يهتم بأحلام الشباب ويسعى إلى تحقيقها.

وأضاف: أعد مؤسسة حياة كريمة وكل من دعمني بأنني سأعمل بكل جهدي لتحقيق النجاح في مشروعي، وأن أكون عند حسن ظنهم بي.

يذكر أنه مؤسسة حياة كريمة أشهرت في 22 أكتوبر 2019 كمؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، مشهرة في وزارة التضامن الاجتماعي برقم قيد 902، حيث وتضم المؤسسة ما يزيد عن 45 متطوع مصري يعملون في مختلف المجالات.

وتمتلك المؤسسة 27 مقر في كافة محافظات الجمهورية بجانب امتلاكها منافذ في الجامعات المصرية وكذلك في بعض مجمعات المحال التجارية الكبيرة والنوادي الرياضية.

كما تتواجد حياة كريمة بشكل يومي بجانب المواطنين الأشد احتياجا في ابعد قرى مصر من خلال مقراتها ومتطوعينها المنتشرين في كل المحافظات.