نتنياهو: إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحماس

جدة - نرمين السيد - قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قال إن نتنياهو يسعى لإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

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