بعد تداول الفيديو.. ضبط السيدة المتهمة بخطف طفل من داخل محل بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 05:38 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بمديرية أمن الغربية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية كائن بدائرة القسم، وبرفقتها نجلها (سن عام ونصف)، فوجئت بقيام (سيدة أخرى) كانت متواجده بذات المحل بإصطحاب نجلها ومحاولة التوجه به للخارج، إلا إنها قامت بإستيقافها وإسترداد نجلها .

بإجراء التحريات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم "ولم يُستدل لها على معلومات جنائية") .. وبمواجهتها قررت أنها كانت متواجده بذات المحل لشراء بعض المتطلبات وبرفقتها نجليها (سن 3 ، 5 سنوات) ، وقيامها بإصطحاب الطفل المُشار إليه بدلاً من أحد نجليها عن طريق الخطأ .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.