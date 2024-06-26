قنوات المتحدة الإخبارية.. مواهب شابة صاعدة وأكبر شبكة مراسلين من كل العالم "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 11:26 مساءً - بـ3 قنوات إخبارية محلية وأقليمية، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإخبارية أكبر خدمات أخبارية لمتابعيها في مصر والعالم، من خلال قنوات القاهرة الإخبارية، وأكسترا نيوز، وأكسترا لايف.

وتضم القنوات الثلاثة أكثر من 130 مذيع ومقدم برامج مصري، بالإضافة إلى 70 من المواهب الشابة الصاعدة، و42 شبكة مراسلين، بالإضافة إلى 1500 موظف.

وتمتلك قنوات المتحدة الإخبارية 3 مكاتب خارجية في واشنطن وبيروت ولندن، كما أستطاعت أن تفتح السوق لأكثر من 50 شركة متنوعة.