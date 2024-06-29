وزير التعليم يطمئن من الطلاب على مستوى امتحان الفيزياء

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024 بمدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات التابعة لإدارة العبور التعليمية، بمحافظة القليوبية، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الفيزياء الشعبة العلمية، والتاريخ الشعبة الأدبية.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب بالمدرسة 490 طالبًا وطالبة، بينهم 334 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان الفيزياء، و156 طالًبا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بعدد 25 لجنة.

وتفقد الوزير عددًا من اللجان بالمدرسة، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة التاريخ، واطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبي اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.

كما تفقد الوزير عددا من اللجان أثناء تأدية الطلاب مادة الفيزياء واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، وحرص أيضا على تفقد لجنة لطلاب الدمج بالمدرسة.

كما اطمأن الوزير أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد حجازي على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما تأكد الوزير من قيام تسجيل الطلاب بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضًا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

وشدد الدكتور رضا حجازي على عدم الغش بأية وسيلة، مؤكدًا أن الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحرص أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.