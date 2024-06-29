نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتهاء من إصلاح خط مياه فى ميدان فينى بالدقى وعودة المياه تدريجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر خط المياه قطر 600 مم بميدان فيني بالدقي.

وأوضحت الشركة إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق:" ميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

يُذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

محافظ الجيزة يتفقد أعمال اصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٦٠٠ مم بميدان فيني بالدقي".

كان قد تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه قطر 600 مم بميدان فيني بنطاق حي الدقي وذلك للوقوف على نسب التنفيذ.

ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة وهي العقارات بميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية موضحا بإنه تم الدفع بعدد من سيارات الشفط المتخصصة في التعامل مع تجمعات المياه الكبيرة لسرعة إنجاز الأعمال إلى جانب توفير سيارات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء المجاورة وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مع شفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر إلى جانب فتح بالوعات المطر والصرف لتصريف تجمعات المياه.

كما كلف محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح لمتابعه الاعمال وإزالة اي معوقات لضمان الانتهاء منها في فترة وجيزة مؤكدًا علي تواجد دوريات الإدارة العامة لمرور الجيزة لتسيير الحركة المرورية بالمناطق المحيطة بموقع كسر خط المياه مع إجراء عددًا من التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بسرعة إعادة الشي لأصله فور الأنتهاء من الاصلاح وتمهيد الطرق لعدم إعاقة حركة سير المواطنين مشددًا على ضرورة رفع المخلفات ونواتج الأعمال.

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.