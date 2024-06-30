التحالف الوطني: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر

جدة - نرمين السيد - التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خالص التهاني للشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.





وأوضح التحالف، في بيان له، اليوم الأحد، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر، حيث خرج فيها الشعب المصري العظيم ليؤكد على إرادته الحرة ورغبته في بناء مستقبل أفضل لوطنه.

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