مصدر أمني يؤكد عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح

جدة - نرمين السيد - أكد مصدر أمني رفيع المستوى، للقاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الأحد، عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح.





وأضاف أن مصر متمسكة بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.

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