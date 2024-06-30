مصدر رفيع المستوى: مصر أبلغت في وقت سابق بضرورة وقف إطلاق النار بغزة

جدة - نرمين السيد - قال مصدر رفيع المستوى، إنَّ مصر سبق وأن أبلغت جميع الأطراف بأنّ استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية فى قطاع غزة، يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.





وفي سياق آخر، قال مصدر أمني رفيع المستوى، اليوم الأحد، إنه لا صحة تماما لوجود أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبوسالم، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. يذكر أن الفصائل الفلسطينية، أعلنت استهداف غرف القيادة الإسرائيلية في محور نتساريم جنوب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى.

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