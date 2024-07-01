اليوم.. وزير التعليم يستعرض تقريرا حول مدى مطابقة امتحان الفيزياء للمواصفات

جدة - نرمين السيد - الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، اجتماعًا مع اللجنة الفنية المُختصة بمراجعة ورق أسئلة ونماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة.





ويأتي المؤتمر لاستعراض نتيجة التقرير الصادر عن اللجنة حول مدى مطابقة امتحان مادة الفيزياء للمواصفات، على أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل عقب الاجتماع.

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