وزارة العمل تشارك فى ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للشباب بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يوليو 2024 12:31 مساءً - شاركت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، في ملتقى توظيف للشباب نظمته كبري شركات القطاع الخاص بالمحافظة ، والتي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ، وفر الملتقى أكثر من 100 فرصة عمل للشباب من الجنسين من جميع المؤهلات، والذي استمر لمدة يومين متتالين ، شملت وظائف : مدير خدمات لوجستية ، ومسئولين تصدير واستيراد ، ومخلص جمركي ، ومسؤول متابعة العمليات التجارية الخارجية ، و محاسبين ، ومراجعين ، ومهندسين ، وأخصائى موارد بشرية ، ومسئول مشتريات ، و كيميائيين ، وفنيين ، يأتى ذلك فى إطار سياسة المديرية وخطتها فى توفير فرص العمل اللائقة مع متابعة الشباب بعد التعيين ، والاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين بالشركات وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لمتابعة أحوال العمالة بها، إلى جانب حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ونسبة استيفاؤها لتعيين نسبة 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم، وتحديد المستوفي منها وغير المستوفى للنسبة وترشيح ذوي الهمم لتعيينهم فى المنشآت غير المستوفاة للنسبة القانونية التي حددها القانون ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة .

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بشأن توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات ، بما يساهم فى الحد من معدلات البطالة ويحسن من مستويات المعيشة ويلبى آمالهم وطموحاتهم ، وكذلك فرص للتدريب المهنى لإعدادهم وتأهيلهم للالتحاق بالمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مع أولوية ذوي الهمم فى الحصول على الفرص المتاحة التي توفرها المديريات بالتعاون مع المنشآت العاملة داخل المحافظات ، وأضاف مدير المديرية أنه حضر الملتقى إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة بمديرية العمل ، وباهر بكرى مدير شئون العاملين لمجموعة شركات فليوستى والذي قدم الشكر والتقدير لوزير العمل ومديرية العمل بالإسماعيلية ، والعاملين بها على جهودهم الغير المسبوقة ودعمهم للشباب، ودعا جميع الشباب الالتحاق بالفرص المتاحة ، وعمل سيرة ذاتية لهم وفق خبراتهم ومؤهلاتهم التي تعزز من حصولهم على الفرص المتاحة وتساعد على دخولهم سوق العمل والعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.