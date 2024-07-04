بينهم سيدة وأسرى سابقون.. الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - الاحتلال يعتقل النساء

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس، 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسرى سابقون، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، تتواصل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إذ أعرب المفوض العام لوكالة أونروا، فيليب لازاريني، عن قلقه البالغ إزاء الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، قائلاً: "قلقون بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".

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