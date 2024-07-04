جدة - نرمين السيد - وزير الزراعة علاء فاروق

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهنئين له من العاملين بالوزارة وخارجها، وعقد عدة اجتماعات ثنائية مع بعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية ومع نائبه المهندس مصطفى الصياد وبحث معهم الملفات العاجلة في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة عقب أدائها اليمين الدستورية.





وقال وزير الزراعة إن "خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسوف نراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة"، مؤكدًا على استكمال مسيرة التحدي التي بدأت لدعم المزارع الصغير وكذلك العمل على زيادة صادراتنا الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة. وزير الزراعة أكد أيضا على تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة مشيرا إلى أنه لا يفضل الجلوس في المكتب وسوف يقوم بزيارة كل مواقع العمل والإنتاج وحل المشاكل على أرض الواقع. واستقبل وزير الزراعة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، الذي قدم له التهنئة، وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون المستقبلي بين الوزارة والأكاديمية في مجال البحث العلمي والتدريب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة: خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.