إعلام فلسطيني: إصابات في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، نقلا عن الإعلام الفلسطيني، بوجود إصابات في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة.





وكانت الأمم المتحدة، قد أفادت بأن نحو 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء حرب إسرائيل على القطاع. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوشا" آندريا دي دومينيكو "إن 1.9 مليون شخص يعتقد أنهم نزحوا من غزة"، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين حيث يعيش ما بين 300 إلى 350 ألف شخص شمال المنطقة المحاصرة.

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