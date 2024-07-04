غزة: المياه المتوفرة حاليا تعادل 25% فقط من الكمية المتواجدة قبل العدوان

جدة - نرمين السيد - معاناة الفلسطينيين للحصول على المياه

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن بلدية غزة، أن المياه المتوفرة حاليا في القطاع تعادل 25% فقط من الكمية المتواجدة قبل العدوان وتغطي ما نسبته 40% من مساحة مدينة غزة.





وكانت قناة إكسترا نيوز، قد عرضت تقريرًا رصدت فيه تفاقم أزمة المياه بقطاع غزة وسط ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وانهيار البنية التحتية الحيوية، والحصار الشامل الذي يتعرض له القطاع. وذكر التقرير: "عشرات الرجال والنساء والأطفال يحملون أباريق وزجاجات المياه ويجتمعون في صفوف طويلة حول الشاحنات وخزانات المياه في خان يونس للحصول على حصتهم من مياه الشرب". وتابع التقرير: "ينتظر المواطنون المياه منذ شروق الشمس حتى غروبها من أجل الحصول على لتر واحد من مياه الشرب ليتم تقاسمها مع عشرات الأشخاص، هكذا يستيقظ سكان القطاع يوميًا على تلك المهمة الشاقة نفسيًا وبدنيًا للوصول لشربة ماء".

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