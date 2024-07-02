مدبولي: الساحل الشمالي الوجهة التي تركز عليها الدولة لتعظيم قطاع السياحة

جدة - نرمين السيد - الدكتور مصطفى مدبولى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن اليوم هو يوم جميل بالإعلان عن مشروع آخر على الساحل الشمالي لمصر، والذي يعد واحدا من الأيقونات الكبيرة، والذي سيكون نقاط جذب للاستثمار المباشر ومقصدا سياحيا عالميا على مدار العام بالكامل.





وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء: "الخبراء ذكروا سبب عدم استغلال الساحل الشمالي بصورة مناسبة، واقترحوا تحويل المنازل التي يتم شغلها خلال شهرين فقط من العام، وكانت الدولة حريصة على ذلك وأعلنت هذا في إطار رؤية مصر 2030". وأوضح أن الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي تركز عليها الدولة لتعظيم قطاع السياحة وخلق عدد الكبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، وهذه الخطوات التي ستضاف عدد السياح في مصر، مشيرا إلى أن الساحل الشمالي بظروفه المناخية وطبيعة أرضه سيكون واحدا من أهم النقاط التي يمكن أن يتم التوطين فيها للزيادة السكانية المستقبلية لمصر.

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