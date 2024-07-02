الوزراء الجدد.. من هو حسن الخطيب وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية؟- إنفوجراف

جدة - نرمين السيد - يتمتع الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد، بخبرة طويلة تصل إلى 35 عامًا في الاستثمار المباشر وبنوك الاستثمار في مصر وشمال إفريقيا وتركيا وأوروبا.





وشغل الخطيب عضوية مجالس إدارات شركات تعمل في الصناعة والسياحة والعقارات والنفط والاتصالات كما شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بصندوق مصر السيادي من 2019 حتى 2023 وعمل الدكتور حسن الخطيب مديرًا تنفيذيًا للاستثمار المباشر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من 2014 حتى 2023. واحتل الخطيب منصب مدير منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط للصناعة والتجارة والأعمال بالبنك الأوروبي من يونيو 2012 حتى مارس 2014 وتولى رئاسة مجلسي إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وشباب الأعمال. ويعتبر الخطيب مؤسس وعضو مجلس أمناء اللجنة التنفيذية لمؤسسة مصر الخير.

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