هيئة الدواء تطلق برنامج الدليل إلى الدليل «Guide to Guide» لعرض الأدلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 02:33 مساءً - أطلقت هيئة الدواء المصرية، سلسلة برامج الدليل إلى الدليل «Guide to Guide» التدريبية لعرض الأدلة الاسترشادية الصادرة عن الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية، وتم عرض الدليل الاسترشادي للصيدلة النووية، الذي أصدرته هيئة الدواء المصرية، خلال أول ملتقى افتراضي عقد في 25 يونيو الماضي، ويتناول مبادئ السلامة النووية والإشعاعية وممارسة الصيدلة النووية في مجال الأورام، وذلك بحضور د. شيرين محمد عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، وخبراء الصيدلة النووية من هيئة الطاقة الذرية ومستشفى سرطان الأطفال 57357، و32 صيدلي من الصيادلة العاملين بمراكز ومستشفيات الأورام.

وتم خلال الملتقى عرض المعلومات الأساسية والمهارات والكفاءات المطلوبة للعمل بأمان وفعالية في هذا المجال، ومن المقرر أن تتوالى سلسلة برامج «Guide to Guide» لعرض كافة الأدلة الاسترشادية في مجالات ترشيد استخدام مضادات الميكروبات، والممارسات الصيدلية أورام، والممارسات الصيدلية الإكلينيكية لمرض السكر وغيرها.

وتقوم هيئة الدواء المصرية بإصدار الأدلة الاسترشادية التي يتم مناقشتها ومراجعتها من خلال عدد من اللجان العلمية المشكلة من أعضاء هيئات التدريس بكليات الصيدلة والطب والخبراء الممارسين لمهنة الصيدلة في المؤسسات المصرية الرائدة، بهدف تطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمريض ورفع الكفاءة المهنية للصيدلي المصري، بما ينعكس على تطوير الممارسات الصيدلية ومن ثم اتخاذ الخطوات تباعًا نحو توحيدها.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود هيئة الدواء المصرية في إصدار الأدلة الاسترشادية، ووضع مرجعيات لدور الصيدلي باعتباره أحد ركائز المنظومة الصحية، وانطلاقًا من رؤية الهيئة وحرصها على مهنة الصيدلة والتوجه نحو التخصصات الصيدلية، ومواكبة لإصدارات الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية من أدلة استرشادية، والتي تهدف إلى إرشاد الصيادلة في مجال عملهم بالدمج بين الأدلة العلمية والخبرات العملية.