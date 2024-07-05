الأرصاد تكشف عن تطور جديد في حالة الطقس اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – اميمة ياسر – كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها الرسمي عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة، بقيم تتراوح من 2 إلي 3 درجات على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها.

فيما حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع في معدلات الرطوبة لتتراواح بين 75% إلي 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلي 3 درجة.

الطقس وخريطة الرياح

وأشار بيان الأرصاد الجوية إلي وجود نشاط للرياح معتدل على كافة الأنحاء الأخرى على فترات متباعدة من اليوم.

حركة الملاحة البحرية

أما فيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.. فأكدت الهيئة العامة للارصاد أنها بين خفيفة إلي معتدلة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1,5 :2 متر.. السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 36 الصغرى 26

العاصمة الإدارية العظمى 36 الصغرى 25

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 31 والصغرى 22

مطروح العظمى 30 الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 42 ، الصغرى 28

الغردقة العظمى 39، الصغرى 30

أسيوط العظمى 42، الصغرى 25

سوهاج العظمى 43 الصغرى 26

قنا العظمى 43 الصغرى 27

الأقصر العظمى 44 الصغرى 28

أسوان العظمى 44 الصغرى 28