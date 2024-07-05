هتبطل تقطع عند الناس.. رسمياً الحكومة تكشف عن موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على موعد انتهاء انقطاع التيار الكهربائي، حيث أن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي هي أهم ما يبحث عنه جميع المواطنين خلال تلك الفترة، خاصة بعد تعديل مواعيد انقطاع التيار الكهربائي. ويتساءلون متى سينتهي انقطاع التيار الكهربائي في عام 2024. وحول مناقشة هذا الأمر عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا. ويناقش التطورات، ومن خلال موقعنا المميز سنوضح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على متى سينتهي انقطاع التيار الكهربائي في عام 2024

كشفت الحكومة المصرية بشأن تخفيض الأحمال والجدول الزمني لانقطاع التيار الكهربائي حتى نهاية عام 2024، وكيفية التعامل مع موجات الحر الشديدة في فصل الصيف. كما أوضح مجلس الوزراء أن أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي خلال تلك الفترة هو فقدان كميات من الغاز الطبيعي الذي لا يتوفر بالكميات المعتادة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وهناك نقص في إمدادات الغاز لمدة 12 ساعة، مما أثر على المعدل الطبيعي لتوليد الكهرباء، مما اضطر الحكومة إلى توفير الإمدادات لفترة انقطاع التيار الكهربائي من أجل تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية.

تعرف على المناطق التي لا يوجد فيها انقطاع للتيار الكهربائي

وجاءت مناطق استراتيجية مستثناة من مراكز الشرطة والمستشفيات وغيرها.

وصلت إلى مناطق مثل الساحل الشمالي والعلمين.

وجاءت كسائر المناطق الصناعية ومصانع الأسمدة بمختلف مناطق الجمهورية.

معرفة متى ستنتهي الأزمة

حيث أصدر لدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قطع الكهرباء خلال الأسبوع الحالي لمدة ساعتين فقط بدلا من ثلاث ساعات، ومع نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو سيتم قطع الكهرباء بشكل كامل خلال فترة الصيف.

معرفة متى سيتم قطع الكهرباء

– قطع الكهرباء عن المجموعة الأولى: من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً.

موعد المجموعة الثانية: من الساعة 1 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً.

– تقطع الكهرباء في المجموعة الثالثة: من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 5 مساءً.

كما كثرت التساؤلات حول موعد انتهاء الأزمة، وهل سينتهي انقطاع الكهرباء في مصر خلال بداية الشتاء المقبل أو بداية العام المقبل 2025، حتى تهدأ درجات الحرارة بشكل كبير.

كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه تم التأكيد خلال اجتماع الحكومة الجديدة اليوم، على التعاقد على كافة الشحنات التي ستمكن وزارتي البترول والكهرباء من تحقيق وقف انقطاع التيار الكهربائي.