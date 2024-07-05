دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. واتساب يغير “علامة التحقق” من اللون الأخضر للأزرق .. كيف سيؤثر على المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة – سامية سيد – لدى واتساب الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم وهو أيضًا المصدر الذي يلجأ إليه الكثير منا عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع الشركات، وتتفاعل العديد من الشركات مع عملائها عبر تطبيق المراسلة الفورية، وتجيب على الاستفسارات وتعالج المشكلات، وحتى الآن، يمكن التعرف على هذه الشركات من خلال “علامة اختيار” خضراء توضع بجوار أسمائها، ولكن هذا سيتغير قريبا.

ويشير تقرير جديد في WA Beta Info إلى أن تطبيق واتساب يطرح تحديثًا جديدًا كجزء منه، حيث سيستبدل علامة الاختيار الخضراء بعلامة زرقاء للشركات التي تم التحقق منها، بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى القنوات التي تم التحقق منها أيضًا علامة الاختيار المحدثة.

ويضيف التقرير أن هذا التحديث يهدف إلى جعل شارات التحقق متسقة عبر جميع منصات Meta، على غرار علامات الاختيار الزرقاء على Instagram وFacebook، ويختبر واتساب حاليًا هذا التغيير علنًا، ويمكن لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي الآن رؤية علامة الاختيار الزرقاء الجديدة.

وفقًا للقطة الشاشة التي شاركها المنشور، ستحل علامة الاختيار الزرقاء الجديدة محل الشارة الخضراء القديمة، مما يؤدي إلى محاذاة مظهر التطبيق مع منصات Meta الأخرى وتوفير تجربة موحدة عبر تطبيقاته، من المهم ملاحظة أن علامة الاختيار الزرقاء ستظل بمثابة علامة على الأصالة، مما يؤكد للمستخدمين أنهم يتفاعلون مع القنوات أو الشركات التي تم التحقق منها، ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز ثقة المستخدم وتقليل مخاطر انتحال الهوية.

واعتبارًا من الآن، تتوفر ميزة علامة الاختيار الزرقاء لبعض مختبري الإصدار التجريبي الذين قاموا بتثبيت أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام أندرويد من متجر Google Play، وسيتم طرحها لمزيد من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

ويعمل واتساب أيضًا على ميزة أخرى للقنوات، وكشف تقرير سابق لـ WA Beta Info أن تطبيق المراسلة سيسمح قريبًا لأصحاب القنوات بإعادة توجيه الرسائل والوسائط مباشرة من محادثاتهم الشخصية، وهذا يعني أن مشاركة الوسائط لأصحاب القنوات قد تصبح أسهل بمجرد طرح الميزة للجميع. وبالتالي، تعمل الميزة على تبسيط عملية صيانة القنوات عن طريق إلغاء الخطوات المتعددة التي كانت مطلوبة مسبقًا.