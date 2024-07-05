التشكيل المتوقع للبرتغال في مواجهة فرنسا اليوم بالدور ربع النهائي من اليورو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنطلق اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة قمة مرتقبة بين كل من المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه الأول كريستيانو رونالدو في مواجهة منتخب الديكة الفرنسية مدعوما بخدمات نجم ريال مدريد الجديد كيليان مبابي تلك المباراة التي تجمع بين المنتخبين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوربية والتي يدخلها الفرنسيون بنية أخذ الثأر من البطولة التي سبق أن سرقها البرتغاليون قبل 8 سنوات من الآن والتي تعتبر اللقب القاري الوحيد الذي تمكنوا من الحصول عليه في البطولة لذا فإن المباراة تعد بالكثير من الإثارة

– تشكيل البرتغال المتوقع لمباراة فرنسا

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو بالينيا، فيتينا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، برناردو سيلفا.

جدير بالذكر أن تلك التشكيلة هي المعتادة من المدير الفني الإسباني للمنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز الذي يقدم أداء جيد نوعا ما على الرغم من الانتقادات التي تطال التشكيل الذي يدفع به والذي يحمل الكثير من العشوائية في بعض الأحيان وغياب الأدوار مع تراجع مستوات بعض اللاعبين اللذين يصر على إشراكهم على شاكلة جناح مانشستر سيتي الانجليزي برناردو سيلفا الذي يقدم بطولة متواضعة لحين اللحظة لم نتعرف فيها على ما اعتدنا عليه من صانع الألعاب البرتغالي الرائع رفقة السيتي .