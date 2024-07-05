دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى ينتظم اليوم فى معسكر المنتخب استعدادا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
ينتظم، اليوم الجمعة، حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ثلاثى النادى الأهلى فى معسكر المنتخب الأولمبى استعداداً للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024
وأرسل النادى الأهلى ظهر أمس الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين “حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا” بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي للمعسكر، وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 27/6/2024، وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولمبي واضطلاع اتحاد الكرة بمسئولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن”.
فى سياق مختلف بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر فى مسابقة الدوري المصري، بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف أمس الخميس.
ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.
وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.
ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثلاثى الأهلى ينتظم اليوم فى معسكر المنتخب استعدادا لأولمبياد باريس 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.