دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى ينتظم اليوم فى معسكر المنتخب استعدادا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم، اليوم الجمعة، حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ثلاثى النادى الأهلى فى معسكر المنتخب الأولمبى استعداداً للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024

وأرسل النادى الأهلى ظهر أمس الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه اعتزازه الدائم بدعم المنتخبات الوطنية، واستمرار المساندة للمنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء في الخطاب أنه تم التنبيه على اللاعبين “حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا” بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي اليوم الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي للمعسكر، وقد سبق أن أشار الاتحاد إلى هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 27/6/2024، وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولمبي واضطلاع اتحاد الكرة بمسئولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن”.

فى سياق مختلف بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة مبارياته الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للمارد الأحمر فى مسابقة الدوري المصري، بعد الفوز على الداخلية برباعية مقابل هدف أمس الخميس.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.