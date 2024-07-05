المدير الرياضي لـ ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشف المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي، ريتشارد هيوز، عن مصير الدولي المصري محمد صلاح، مع الريدز، خلال الموسم المقبل.

ويأمل ليفربول في حسم ملف تجديد عقد محمد صلاح، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2025، وسيكون لديه حرية التفاوض بداية من يناير المقبل.

وقال هيوز: “لقد كان من الرائع العمل مع آرني سلوت (مدرب ليفربول الجديد)، منذ اليوم الأول وننحن على اتصال يوميًا وبالطبع نستعد لفترة الانتقالات الصيفية، نحتاج إلى أن نكون انتهازيين قدر الإمكان في سوق الانتقالات”.

وأضاف: “سنعرف المزيد مع مرور الوقت، الفريق الذي ورثناه موهوب للغاية ولكننا بحاجة إلى التحسن.. سنستغل الفرص إذا استطعنا”.

وتابع: “إن الأمور المتعلقة بالعقود هي أمور خاصة بين النادي واللاعبين، هناك التزام كامل من جانب اللاعبين تجاه تحقيق أهداف الموسم المقبل. نحن مقتنعون بأن هذا هو الحال”.

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ويبدأ نادي ليفربول بقيادة آرني سلوت جولتهم التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة يوم 23 يوليو الجاري.

ويواجه نادي ليفربول في أولى مبارايته التحضيري نظيره ريال بيتيس يوم السبت 27 يوليو.