عظمى القاهرة 35.. بيان هام من الأرصاد بشأن حالة الطقس غداً السبت 6 يوليو 2024

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة طقس غدا السبت الـ 6 يوليو الجاري، أنه من المتوقع أن يتواصل انخفاض درجات الحرارة الذي بدأ اليوم الجمعة، بعد الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأسبوع الماضي حيث ارتفعت درجات الحرارة على جميع الأنحاء.
توقعات طقس غدا السبت
وأشارت الأرصاد في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه يتوقع أن يستمر انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب في ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
وأوضحت الأرصاد أن من المتوقع أن يكون طقس الغد شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب في ساعات الليل على جميع الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على مناطق السواحل الشمالية.ة
وتوقعت الأرصاد في بيانها، أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات.
درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت
وتتوقع الأرصاد أن تواصل درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة غدا السبت بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، حيث تصل في القاهرة نحو 35 درجة، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على النحو التالي:
- القاهرة: تسجل العظمي غدا نحو 35 درجة والصغرى ليلا تصل إلى 25 درجة.
- الإسكندرية: العظمي تصل غدا نحو 30 درجة والصغرى تسجل تصل إلى 23 درجة.
- مطروح: تسجل درجة حرارة عظمي 29 درجة والصغرى ليلا تصل إلى 23 درجة.
- سوهاج: العظمي غدا تصل إلى41 درجة والصغرى ليلا تصل لـ 25 درجة.
- قنا: العظمي تسجل نحو 44 درجة والصغرى ليلا يصل لـ 27 درجة.
- أسوان: العظمي غدا تصل إلى 44 درجة والصغرى ليلا تسجل نحو 27 درجة.
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