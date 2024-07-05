الامارات | بوغاتشار يحتفظ بصدارة طواف فرنسا الدولي

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 1/2
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شكرا لقرائتكم خبر عن بوغاتشار يحتفظ بصدارة طواف فرنسا الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – نجح السلوفيني تادي بوغاتشار في الحفاظ على صدارته لطواف فرنسا للدراجات بصعوبة بعد المرحلة السابعة المخصصة للسباق ضد الساعة التي توّج بها مطارده البلجيكي ريمكو إيفينيبول بين نوي-سان-جورج وجيفري-شامبرتين في بورغوندي.
وحقّق الدرّاج البلجيكي البالغ 24 عامًا والفائز ببطولة العالم للسباق ضد الساعة، فوزه الأول في احدى مراحل الطوّاف متفوقا على بوغاتشار الذي حلّ ثانيًا بفارق 12 ثانية.
وحلّ المخضرم الكرواتي بريموز روغليتش ثالثا بفارق 34 ثانية والدنماركي يوناس فينغيغارد حامل اللقب رابعا بفارق 37 ث.
وادّت نتيجة المرحلة الى بقاء الدراجين الاربعة المنافسين بقوة على اللقب في المراكز الاربعة الأوائل بعد مرور سبع مراحل من السباق المستمر لـ 21 يومًا.
وكان إيفينيبول قادرا على تسجيل فارق أكبر قبل أن يعاني من مشكلة تقنية، الا انّه حافظ على هدوئه ليتمكن من تحقيق الفوز في نهاية المطاف.
وفرض إيفينيبول تفوّقه على بوغاتشار في المرحلة المخصصة للسباق ضد الساعة بعد ان فاز في جميع المواجهات الست المماثلة عندما تواجه الدرّاجان وجها لوجه.
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