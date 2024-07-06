«فى تمام الساعة 12 منتصف الليل».. رسمياً مواعيد غلق المحلات التجارية في مصر 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على مواعيد إغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي في مصر حيث ارتفعت مؤشرات البحث من قبل العديد من المواطنين وخاصة موظفي المحلات عن مواعيد إغلاق المحلات التجارية في مصر عام 2024، حيث استعد رئيس الوزراء المصري لتنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها مواعيد جديدة لإغلاق المحلات التجارية، والتي من شأنها تقليل استهلاك الكهرباء، تزامنا مع قدوم فصل الصيف، ومن بين تلك الإجراءات قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة لمدة ساعتين يوميا بالتنسيق مع المواطنين من خلال جدول معلن، بالإضافة إلى تغيير مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمولات والمتاجر الأخرى وتحديد الفئات، المستثنى من هذا القرار، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنوضح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعرف على مواعيد إغلاق المتاجر في مصر عام 2024

حيث من خلال البحث المستمر الذي يقوم به العديد من المواطنين لمعرفة مواعيد إغلاق المحلات التجارية في مصر عام 2024، سنوضح لكم خلال هذا المقال كل ما يتعلق بالموضوع، حيث تم تحديد المواعيد الجديدة لفتح وإغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم في مصر وتنفيذها على أرض الواقع كجزء من الخطوات التي اتخذتها الحكومة. وترشيد الاستهلاك المتزايد للكهرباء، تعمل وزارة التنمية المحلية على مراقبة الجهات التي ينطبق عليها القرار، لمتابعة التزامها بالمواعيد المقررة، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من بداية شهر يوليو الجاري. 2024، على أن يكون موعد التقديم المعلن للإغلاق الساعة 10 مساءً، يومياً، حتى 26 سبتمبر 2024.

تعرف على المتاجر المستثناة من مواعيد الإغلاق الجديدة

حيث كما زادت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين عن المتاجر المستثناة من مواعيد الإغلاق الجديدة. وفي السطور التالية، إليك المحلات المستثناة من قرار مواعيد الغلق. المحلات المستثناة هي كما يلي:

ويستثنى من ذلك محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والمستودعات ومحلات بيع الدواجن والخضروات والفواكه وأسواق الجملة والصيدليات.

موضحاً أن مواعيد فتح وإغلاق المطاعم والمقاهي والبازارات ستبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتغلق عند منتصف الليل.

وقد أُعلن أن خدمات التوصيل والطلبات الخارجية ستستمر على مدار 24 ساعة يومياً، وسيتم زيادة هذا التوقيت بساعة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام العطل والعطلات الرسمية.

اكتشف متى سيتم إلغاء التوقيت الصيفي في عام 2024

كما زادت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين لمعرفة متى يتم إلغاء التوقيت الصيفي في عام 2024، حيث أعلن بيان سابق لمجلس الوزراء أن التوقيت الصيفي والشتوي قوانين ولا يحددهما أي قرار، وبالتالي سيتم العمل بالتوقيت الصيفي ألغيت في مصر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 وستستمر دون انقطاع.