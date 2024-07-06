نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكاوي طلاب الأدبي من صعوبة الجغرافيا.. والكيمياء في مستوى الطالب المتوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهي منذ قليل، طلاب الثانوية العامة 2024، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، في سابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.



ومن أمام مدرسة عاطف السادات الثانوية بنات، التابعة لإدارة المعادي التعليمية، بمحافظة القاهرة، رصد " دوت الخليج" آراء طلاب الثانوية العامة 2024 حول امتحاني الجغرافيا والكيمياء.

أكد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي " علوم ورياضة" بأن امتحان مادة الكيمياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدين أن صعوبة الامتحان تتمثل في 40% فقط.

وأشار طلاب الشعبة العلمية، إلى أن الصعوبه في الامتحان جاءت في بعض التريكات بأسئلة الكيمياء العضوية.

على صعيدا أخر، اشتكى طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية من صعوبة امتحان الجغرافيا، حيث أكد الطلاب بأن الامتحان به 8 أسئلة اختيار من متعدد صعبين وغير مباشرين.

وقال طلاب الشعبة الأدبية، إن الأسئلة المقالية في امتحان ماظة الجغرافيا جاءوا سهلين ومباشرين وتم حلهم من خلال الاطلاع على كتيب المفاهيم الخاص بالمادة.

وأكد الطلاب أن امتحان التاريخ جلء أسهل كثيرا من امتحان الجغرافيا الذي تضمن أسئلة كثيرة غير مباشرة.

مواصفات امتحان الكيمياء للصف الثالث الثانوي 2024

– إجمالي عدد الأسئلة بامتحان الكيمياء 46 سؤالا.

– عدد الأسئلة الموضوعية “اختيار من متعدد” 44 سؤالا.

– عدد الأسئلة المقالية بامتحان الكيمياء 2 سؤال.

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

– 44 سؤالا اختيار من متعدد

– 32 سؤالا اختيار من متعدد بدرجة واحدة.

– 12 سؤالا اختيار من متعدد بدرجتين.

– إجمالي درجات أسئلة اختيار من متعدد 56 درجة.

– الأسئلة المقالية عدد 2 سؤال ب 4 درجات

– سؤالان مقالي كل سؤال بدرجتين

– إجمالي عدد الدرجات 60 درجة