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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة يستكشفون الفضاء في “ناسا” الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وشاهدوا خلال الزيارة معرض رواد الفضاء، وبدلات رواد الفضاء الفعلية والأغراض الشخصية والتحف الأخرى لرواد الفضاء، وتعرفوا على انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، ومهارات الاتصال في المدار.
استكشاف الفضاء
كما تعرفوا على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء، وأجهزة رصد حالات الرواد الصحية ومنها قياس نبضات القلب، ومستوى ضغط الدم، والتنفس وغيرها من وظائف الجسم، وطرق المحافظة على النظافة الشخصية لرواد الفضاء، وطرق نومهم.
واطلعوا على مركز تدريب الرواد، كما استمتعوا بمشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد عن الصعود للفضاء، وتجولوا بالمعرض الذي من خلاله استكشفوا الكثير من علوم وتكنلوجيا الفضاء، كما شاهدوا فيلماً عن تاريخ الرحلات الفضائية كأحد أهم الإنجازات البشرية.
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