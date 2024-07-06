دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن كشافة المملكة يستكشفون الفضاء في “ناسا” الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

استكشاف الفضاء

الدمام – شريف احمد – زار الوفد الكشفي السعودي، المُشارك في المخيم الكشفي العالمي الإسلامي الثالث، المقام حالياً في مخيم ستراك بمدينة هيوستن في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس مركز الفضاء في هيوستن، أحد المراكز التابعة للإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء (ناسا).وشاهدوا خلال الزيارة معرض رواد الفضاء، وبدلات رواد الفضاء الفعلية والأغراض الشخصية والتحف الأخرى لرواد الفضاء، وتعرفوا على انعدام الجاذبية والوزن وممارسة الطفو، ومهارات الاتصال في المدار.

كما تعرفوا على الأعراض الجانبية أثناء رحلات الفضاء، وأجهزة رصد حالات الرواد الصحية ومنها قياس نبضات القلب، ومستوى ضغط الدم، والتنفس وغيرها من وظائف الجسم، وطرق المحافظة على النظافة الشخصية لرواد الفضاء، وطرق نومهم.

واطلعوا على مركز تدريب الرواد، كما استمتعوا بمشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد عن الصعود للفضاء، وتجولوا بالمعرض الذي من خلاله استكشفوا الكثير من علوم وتكنلوجيا الفضاء، كما شاهدوا فيلماً عن تاريخ الرحلات الفضائية كأحد أهم الإنجازات البشرية.