مأساة الفيزياء تتكرر.. قرار عاجل من التعليم بشأن امتحان كيمياء الثانوية العامة 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تكررت مأساة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية، عندما أدوا اليوم السبت امتحان مادة الكيمياء، حيث سادت حالة من الغضب لدى الطلاب وأولياء الأمور، وشهدت اللجان حالات من الانهيار والإغماءات أمام لجان الثانوية الشعبة العلمية.

وأكد الطلاب، بعد الخروج من اللجان أن الامتحان جاءت أفكاره فوق المستوى ويفوق حدود الطلاب المتميز، بالإضافة إلى أن هناك أسئلة تحتاج إلى وقت كبير، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من الأسئلة الصعبة التعجيزية، وتحتاج لدرجة كبير من التركيز.

وتعرضت طالبة لحالة إغماء داخل لجنة مدرسة في طوخ بمحافظة القليوبية خلال امتحان الكيمياء اليوم السبت، وتم نقلها للمركز الطبي بطوخ، كما تعرضت طالبة بانخفاض ضغط الدم داخل لجنة بمركز العدوة بمحافظة المنيا، وتم نقلها للمستشفي لتلقي العلاج.

وفي الفيوم أصيب الطالبة إيمان حمدي بحالة هبوط مفاجئ في الضغط، وارتفعت درجة الحرارة خلال امتحان الكيمياء في إحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الشواشنة، حيث يتم نقل الطالبة إلى مستشفي إبشواي مركزي وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تشكيل لجنة فنية لمراجعة الامتحان قبل التصحيح

وفي أول تعليق من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صعوبة امتحان الكيمياء، أوضحت أنه “سيتم تشكيل لجنة فنية لمراجعة نموذج الأسئلة للتأكد من مطابقته للمواصفات الامتحانية كما هو الحال في كافة الامتحانات، فضلًا عن أن التعليم الإلكتروني يظهر لوحده ما إذا كان هناك أي نقاط بها مشكلة في الامتحان، وبناءً عليه يتم مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح”.

وكانت وزارة التعليم قد قررت عددا من القرارات بشأن امتحان الفيزياء للشعبة العلمية بالثانوية العامة، بعد حالة اللغط الشديد في الشارع بعد تشكيل لجنة فنية لمراجعة الامتحان، حيث قررت التعليم منح الطلاب الدرجة الكاملة في 3 أسئلة، واعتبار سؤالين لهما إجابتين صحيحتين،