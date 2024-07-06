اتفاق شخصي بين دي بروين واتحاد جدة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – تواصل مسؤولي نادي اتحاد جدة إلي اتفاق مع البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي. إقرأ أيضاً.. وبحسب صحيفة “TEAMtalk” فأن دي بروين توصل إلى اتفاق شخصي مع نادي الاتحاد، للانتقال إلي صفوفه خلال فترة الأنتقال الصيفية الجارية. وأضافت الصحيفة أن إدارة العميد ستبدأ في التفاوض مع مانشستر سيتي بشأن قيمة صفقة. وكان الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة أنهى منافسات الموسم المنقضي من دوري روشن وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة.

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