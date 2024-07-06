قرار عاجل من التعليم بشأن واقعة الغش الجماعي بلجنة ثانوية عامة في الدقهلية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفني، بيانا عاجل للرد على تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم أحد اللجان الامتحانية في محافظة الدقهلية.

قرار من التعليم بشأن الغش الجماعي في الدقهلية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه في إطار الفيديو المتدوال على السوشيال ميديا، تقرر تشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة، وإلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني في حالة ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الإجابات

وكشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شكلت لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال جميع المسؤولين عن التقصير في الواقعة.وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الاجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

تشكيل لجنة لمراجعة امتحان الكيمياء

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت اليوم السبت، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية لمراجعة نموذج أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة الذي أداه الطلاب اليوم، من أجل التأكد من مطابقته للمواصفات الامتحانية كما هو الحال في جميع الامتحانات.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن التعليم الإلكتروني يظهر لوحده ما إذا كان هناك نقاط بها مشكلة في الامتحان من عدمه، وبناءا عليه يتم مراجعة نموذج الإجابة قبل بداية التصحيح.