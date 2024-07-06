يورو 2024.. ليكيب الفرنسية تحرج مبابي وكريستيانو رونالدو

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – وضعت صحيفة ليكيب الفرنسية الثنائي كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو في موقف حرج بعدما منحت الثنائي درجات ضعيفة عن ادائهما في مباراة فرنسا امام البرتغال في الدور ثمن النهائي لبطولة يورو 2024 والتي انتهت بتأهل الديوك الفرنسية الى الدور نصف النهائي بركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد انتهاء الوقتين الاصلي و الاضافي بالتعادل السلبي .

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وكان اداء الثنائي كيليان مبابي و كريستيانو رونالدو محط انتقاد كثير من النقاد والمتابعين عقب المباراة بعدما فشلا في قيادة هجمات الفريقين حيث خرج مبابي من الملعب دون ان يهدد مرمى البرتغال باي هجمة فيما كان رونالدو يمثل عبئا على الهجوم البرتغالي .

الصحف الفرنسية وفي مقدمتها صحيفة ليكيب هاجمت المنتخب الفرنسي بشدة بعدما فشل للمباراة الرابعة على التوالي في التسجيل من اي لعب مفتوح ومنحت في تقديراتها للاعبي المباراة اقل الدرجات في المنتخب الفرنسي لكيليان مبابي الذي خرج من الملعب في الوقت الاضافي ومنحته ليكيب درجتين من عشرة .

ووصفت صحيفة ليكيب اداء مبابي طوال المباراة قائلة : في الوقت الذي كان من المفترض ان يمنح مبابي الهجوم الفرنسي السرعة كان العكس هو ما حدث حيث كان هو السبب في انخفاض معدل السرعة في الهجمات الفرنسية ووضح تماما عدم رغبته في المشاركة في اي كرات عرضية بسبب تأثره بالاصابة الى جانب عدم مشاركته في اي صراع ثنائي مع لاعبي البرتغال .

ولم يتوقف انتقاد ليكيب لاداء لاعبي منتخب فرنسا عند كيليان مبابي فقط بل طال ايضا أنطوان جريزمان الذي منحته الصحيفة 3 درجات من عشرة مؤكدة ان جريزمان الذي شارك في مركز 10 اسفل كيليان مبابي و كولو مويني كان من المفترض ان يكون في وضعية افضل طوال المباراة لكنه كان سيئا وظهر عندما تم استبداله بعثمان ديمبلي كيف نجح الاخير في زيادة خطورة المنتخب الفرنسي .

وانتقلت ليكيب لتقييم لاعبي منتخب البرتغال وكان النصيب الاكبر من الانتقاد لكريستيانو رونالدو الذي وصفته بأنه كان مختفي تماما اغلب فترات المباراة خاصة في الشوط الثاني وخسر اغلب الكرات القليلة التي وصلته ومنحته ليكيب ثلاث درجات من اصل عشرة درجات .

يذكر ان فرنسا ستواجه أسبانيا في الدور نصف النهائي لبطولة يورو 2024 .