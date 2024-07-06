وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الجزائري

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يوليو 2024 07:28 مساءً - تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً يوم السبت ٦ يوليو الجاري من السيد أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر، وذلك لتهنئة سيادته بتوليه منصبه الجديد.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، بأن د. عبد العاطي ثمن هذه التهنئة الطيبة، مشدداً على علاقات الأخوة التي تجمع مصر بالجزائر، مؤكداً على ما توليه مصر من أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون على مختلف الأصعدة مع الجمهورية الجزائرية الشقيقة، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية ودفع الاستثمارات والتبادل التجاري، فضلاً عن تنامي وتيرة التنسيق بين البلدين إزاء مختلف التحديات الإقليمية والدولية. وأكد سيادته حرص مصر على التواصل الدائم والتنسيق مع الجزائر فيما يتعلق بالقضايا التي تمس مصالح الدولتين مثل الأزمة الليبية وملف الساحل والصحراء.

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية والهجرة عن تطلعه للعمل سوياً مع الوزير عطاف لمواصلة مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين في هذا الشأن، والاستفادة من الزخم الحالي في تعزيز المصالح المشتركة بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين.

ومن جانبه، شدد الوزير عطاف على دعم الجزائر وتضامنها الكامل مع مصر على مختلف المستويات، وتطلعه لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، والبناء على الأسس الراسخة والتاريخية التي تجمع مصر والجزائر، سواء في الإطار الثنائي أو فيما يخص السعي نحو تعزيز العمل العربي المشترك، بجانب تحقيق الأهداف المشتركة على الساحة الأفريقية.