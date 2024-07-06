نشر في الجريدة الرسمية.. قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي | تعرف عليه الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية للدولة صباح اليوم قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والذي يخص الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلو المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

قرار جمهوري جديد من السيسي

قالت التقارير الإعلامية، بأن المادة الأولى من القرار تنص على أنه يتم الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع التحفظ بشرط التصديق.

وفي سياق متصل قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الجمهورية الجديدة، والتي جاءت على هذا النحو التالي:

القرار رقم 195 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 406 فدان من الأراضي المملومة للدولة ملكية خاصة ناحية قفط بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

القرار رقم 196لسنة 2024 بتخصيص قطع أراضٍ ناحية محافظتى البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في إنشاء محطات متجددة.

تعليمات السيسي للحكومة الجديدة

طالب الرئيس من الحكومة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها، والتي يأتي على رأسها تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري ودفع عجلة الاقتصاد.

وكان الرئيس قد شهد أداء الحكومة لليمين الدستوري في قصر الاتحادية منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن قائمة الوزراء الجدد الذين انضموا للحكومة.