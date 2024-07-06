الشريط بقى بكام؟.. قفزة جديدة في سعر دواء ريفو “مسكن الغلابة”

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهد سوق الدواء المصري ارتفاع جديد في سعر دواء ريفو، حيث أنه من الأدوية الشهيرة التي تساعد على علاج الصداع والألم وارتفاع درجة الحرارة ونزلات البرد، وزاد سعر ريفو ليصل إلى 141 جنيها والشريط سعره 7 جنيهات.

زيادة سعر دواء ريفو

وعلى مدار السنوات الماضية، كان دواء ريفو من أشهر الأدوية والأقل سعرا في الأدوية التي تستخدم علاج الصداع ويتم بيع القرص بخمسة قروش والشريط بـ 50 قرشا ويتم تعرضها لارتفاع مستمر في الأسعار حتى وصل سعر الشريط إلى 7 جنيهات.

زيادة سعر دواء باي ألكوفان

بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق الدواء المصري ارتفاع في سعر دواء باي ألكوفان إلى ٨١ جنيها بدلا من ٥٥ جنيها للعبوة التي تحتوي على ٣٠ قرصا، ويتم استخدام دواء باي ألكوفان كمسكن قوى لعلاج الألم والصداع والالتهابات بالجسم.

كما يحتوي دواء باي ألكوفان على المادة الفعالة “كيتوبروفين” من الأدوية الشهيرة واسعة الاستخدام ويستخدم كمسكن للألم ومضاد للالتهاب وخافض للحرارة ويتم بيعه في الصيدليات بالقرص أحيانا لمن يعانى من الألم والصداع.

تسعير الدواء يخضع لآليات محددة

وكشفت هيئة الدواء أن تسعير الدواء له آليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد وفقًا لـ طلب مقدم من الشركة المنتجة، مؤكدة أن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أنه خلال الفترة الأخيرة، تسببت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة في تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة في الفترة الراهنة ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.