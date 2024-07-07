ماذا حدث لاحمد رفعت؟.. اعرف الان ما هو مرض أحمد رفعت لاعب فيوتشر ومنتخب مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على مرض أحمد رفعت، أعلن نادي المستقبل المصري الحديث وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب النادي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت السادس من الشهر الجاري، وبعد الكشف عن ذلك الخبر الحزين، تداولت الجماهير العديد من التساؤلات، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنشرح لك أهم التفاصيل، تابعنا.

تعرف على مرض أحمد رفعت لاعب المستقبل؟

حيث وكشف الدكتور أحمد أشرف عيسى، الطبيب المعالج للاعب الراحل، أن سبب وفاة أحمد رفعت يعود إلى توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ ودون أي إنذار مسبق. حتى أن الطبيب أكد أن كافة الفحوصات الطبية والخطة العلاجية للاعب الراحل خلال الفترة الأخيرة قد تمت على أكمل وجه، وأكد أن اللاعب لم يكن يعاني من تعب أو آلام في الأيام الأخيرة قبل رحيله.

تعرف على ماذا حدث لأحمد رفعت؟

حيث وتعرض أحمد رفعت لانهيار مفاجئ أثناء لعبه في مباراة المستقبل والاتحاد السكندري التي أقيمت في مارس 2024. وأوضحت التقارير الصحفية حينها أن مرض أحمد رفعت كان مشكلة في الشرايين التاجية، وتلقى المتوفى العلاج اللازم. في ذلك الوقت، كما تم تركيب دعامة دوائية، بعد أن أمضى المتوفى فترة في المستشفى. وخلال فترة العلاج التي قضاها في المنزل بعد خروجه من المستشفى، شهدت حالته الصحية تحسنا ملحوظا، ووصلت كفاءة القلب إلى 50%، مع انتظام ضربات القلب.

تعرف على أحمد رفعت ومواعيد الانضمام

حيث ولعب رفعت تحت راية العديد من الأندية المحلية والعربية، وعلى رأس تلك الأندية التي لعب بقميصها الراحل نادي الزمالك المصري. وكانت مواعيد انضمام اللاعب للأندية التي لعب لها كالتالي: