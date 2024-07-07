الليلة.. قمة كلاسيكية بين الزمالك والإسماعيلي في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – اميمة ياسر –

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية بين الزمالك والإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط مهمة تساعد أي منهما في تحسين وضعه في جدول ترتيب مسابقة الدورى.

ويدخل الزمالك مواجهة اليوم محتلا المركز التاسع فى جدول الدوري برصيد 38 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا، بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

ويدخل الزمالك مباراة الإسماعيلي وسط العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه، سواء بسبب الإصابات أو انضمام عناصره لمعسكر المنتخب الأولمبى للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث يغيب عن الفارس الأبيض في لقاء الدراويش كل من حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال للانضمام للمنتخب الأولمبى.

ومن المقرر أن يشارك أحمد زيزو في المباراة ثم ينضم لمعسكر المنتخب.

ويفتقد الزمالك خدمات كل من محمود شيكابالا وأحمد فتوح و سيف جعفر وناصر منسي ومصطفى الزناري ومحمود الونش بسبب الإصابة، مع إحتمالية عودة التونسى سيف الدين الجزيرى، ويعمل الجهاز الفني للزمالك على تعويض تلك الغيابات وتحقيق اتزان بصفوف الفريق.

على الجانب الآخر، يسعى إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، لاستغلال النقص العددى لدى الزمالك والعمل على تحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام سيراميكا والمصرى البورسعيدى، لاسيما أن إيهاب جلال عقد عدة جلسات مع لاعبي الدراويش لدراسة نقاط القوة والضعف لدى الزمالك، والتحدث عن مدى أهمية المباراة من حيث النقاط وكذلك أهميتها للجماهير، كونها “قمة أولاد العم” وسيعمل كل فريق على تحقيق الفوز وإثبات جدارته أمام الآخر.

موعد المبارة

تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر قناة “أون تايم سبورتس 1”.