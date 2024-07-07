“انتبهوا بسرعة” .. مش هتاخد تموين ولا عيش تاني !! .. وزارة التموين تعلن عن حالات ايقاف بطاقة التموين للمواطنين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في قرار ليس بمفاجئ للشعب المصري قد اعلنت مسبقًا وزارة التموين والتجارة الداخلية بعض القرارات بشأن السماح بالدعم وتوزيع التموين والعيش، ذلك لتحديد من هم الأشخاص التي يسمح لهم بصرف الدعم، الاشخاص الذين يحظر عنهم الدعم ، بناء على ذلك تساءل الكثير عن القوانين الموضوعة لصرف الطعام المدعم والفئات التي ينقطع عنها الدعم، سنعرض في هذه المقالة بعض القرارات الجديدة وتفسيرها .

الحالات التي تمتنع عن صرف التموين

وبالحديث عن الحالات التي تمنعك من صرف التموين هي كالتالي :

• الشخص الذي يمتنع عن صرف البطاقة ستة أشهر متتالية، تقوم الوزارة بغلق حسابه من الدعم .

• عندما تتلف البطاقة وتصبح غير صالحة للاستخدام أو تفقد ولا يتم استخراج بديل لها من الجهات المختصة سيتم انقطاع صرف الدعم .

• اصحاب التجارة والأملاك التي تفرض عليهم ضرائب بقيمة سنوية تبلغ مائة الف جنيه.

• من يمتلك قيمة مليون جنيه في أحد الحسابات البنكية أو يملك عقارات بهذا المبلغ.

أسباب حظر التموين لبعض الفئات

هناك بعض الأسباب التي تمنع الفرد من الحصول على الدعم من الدولة عن طريق البطاقة التموينية، تشمل الأسباب الآتية:

من يثبت حصوله على أراضي بمفرده تتعدي مساحتها عشر فدان، وأيضا السيارات باهظة الثمن، من يعمل في وظيفة حكومية ويتعدى راتبه الشهري عشرة ألاف، وأخيرا لا يتوارث التموين فلا يأخذ الأبناء الدعم الخاص بالمتوفي بعد رحيله.