الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا الرسمي لمواجهة الجونة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة ضمن مباريات الجولة ال 30 الدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام خط الدفاع: فيڤور اكيم – سعد سمير -رجب نبيل – خالد صبحي. خط الوسط: إبراهيم محمد – صامويل أمادي – احمد القندوسي – محمد توني . خط الهجوم: چون ايبوكا – احمد ياسر ريان. يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو – احمد بيكهام – عبد الرحمن بودي – محمد فايز – احمد بلحاج – نور علاء – مروان عثمان – احمد القرموطي – محمد عادل.

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