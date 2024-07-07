محمد صبحى مدربا لحراس مرمى لاڤيينا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – قررت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي تعيين محمد صبحي مدرباً لحراس مرمى الفريق الأول بنادى لاڤيينا للموسم الجديد 2024/2025
جديد بالذكر أن صبحى لعب للأندية الأسماعيلى وسموحة والمقاصة والداخلية
وحقق مع الإسماعيلي بطولة الدوري موسم 2001/2002 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2003، بجانب التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2008 برفقة منتخب مصر الأول، وبرونزية كأس العالم للشباب 2001 فى الأرجنتين.
رسميًا.. نادي لافيينا يتعاقد مع لاعب سمنود لمدة 3 مواسم
نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي فى التعاقد مع أحمد خيرة لاعب سمنود لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور رضا الروبي وكيل اللاعب . من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي لافيينا في الصعود لدورى الممتاز.
أكد أحمد صلاح المدير الفني للافيينا أن بداية فترة الإعداد ستكون خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو المقبل، مشيرا أنه يعكف خلال الفترة الحالية على دراسة احتياجات الفريق من التعاقد مع عدد من الصفقات السوبر من أجل المنافسة على الصعود للممتاز في الموسم الجديد.
وواصل المدير الفني للافيينا أن هناك ورش عمل مع مدربين قطاع الناشئين طوال الفترة الماضية لوضع استراتيجية محددة للعمل خلال الموسم الجديد في ظل سعى الإدارة نحو الاستعانة بعدد من لاعبى القطاع للمشاركة مع الفريق الأول.
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