المسلح بكام انهاردة.. تعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز الاحد 7 يوليو 2024

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على سعر طن الحديد اليوم، حيث ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من المواطنين في مصر عن سعر طن الحديد اليوم حديد عز، الأحد 7 يوليو 2024، ويتزامن ذلك مع قرار التصالح في مخالفات البناء في الفترة الأخيرة ومن خلال ومن خلال موقعنا المتميز بوابة نبض مصر سنشرح لكم سعر الحديد في مصر. اتبع السطور التالية لمعرفة المزيد تابعونا.

تعرف على سعر طن الحديد اليوم حديد عز

حيث يشهد سعر طن الحديد اليوم حديد عز، الأحد 7 يوليو 2024، حالة من التذبذب في الأسواق المصرية لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تحرير سعر الحديد. سعر الصرف، مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وجاء سعر طن حديد عز حسب السعر. تعلن الصفحة الرسمية على النحو التالي:

وسجل سعر حديد عز للموزع اليوم نحو 40.700 جنيه للطن تسليمه إلى أرضية المصنع.

بينما سجل سعر البيع التأشيري لتجار الجملة اليوم نحو 41.718 جنيهًا للطن تسليمه إلى أرضية المستودعات.

بينما بلغ السعر الإرشادي لتجار التجزئة المبيعين للمستهلك اليوم نحو 42.165 جنيها للطن تسليمه إلى أرضية المستودعات.

تعرف على سعر الحديد اليوم في مصر

حيث وجاء سعر طن الحديد اليوم الأحد 7 يوليو 2024 بمختلف الشركات والمصانع المصرية حسب التسعيرة المعلنة كالآتي: