محافظ القاهرة: الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء سرعة البدء فى كل مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للعام المالى 2024/ 2025 مع الالتزام بأعلى مستويات الجودة في تنفيذها، لضمان تحقيق تلك المشروعات لأهدافها التنموية والخدمية المطلوبة، وإسهامها في نجاح جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





وشدد محافظ القاهرة على ضرورة البدء الفوري في إعداد ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بجميع المشروعات المدرجة بالخطة، واتخاذ إجراءات الطرح العام، والإلتزام بتطوير المناطق المدرجة بالخطة "رصف / إنارة"، وعدم إجراء أي تعديلات إلا في حالات الضرورة القصوى، والإلتزام بالبرنامج الزمني.

وطالب محافظ القاهرة بالانتهاء من التعاقد على جميع المشروعات المدرجة بالخطة وموافاة إدارة شئون الخطة بصورة من العقود بنهاية الربع الأول من العام المالي في 30 سبتمبر 2024، وأن تصل نسبة تنفيذ جميع الجهات 50 % كحد ادنى بنهاية الربع الثانى من العام المالى في 31 ديسمبر 2024، كما يجب الانتهاء من تنفيذ الخطة بالكامل بنسبة تنفيذ 100 % بنهاية الربع الثالث في 31 مارس 2025.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التواصل الدائم بين المواطنين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ومشاركتهم فى وضع مشروعات الخطة الاستثمارية السنوية لتخرج معبرة عن الإحتياجات الفعلية للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأس د. إبراهيم صابر لأول اجتماع مجلس تنفيذى، بعد توليه مهام منصبه الجديد كمحافظ للقاهرة ضمن حكومة د. مصطفى مدبولي الجديدة بحضور نواب المحافظ للمناطق الاربعة، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات والهيئات، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.