نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عريبي يجتمع بلاعبي طنطا قبل إنطلاق فترة الاعداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد المحاسب فايز عربيي رئيس نادي طنطا جلسة خاصة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني قبل إنطلاق فترة الإعداد التي سوف تبدأ مساء اليوم إستعدادًا للموسم الجديد.

حيث حرص رئيس نادي طنطا علي التحدث مع اللاعبين وحثهم علي بذل أقصي ما لديهم لعودة الفريق للدوري الممتاز وأكد لهم علي دعم مجلس الإدارة ولجنة الكرة لهم وللجهاز الفني.

وحضر الجلسة المحاسب محمد أبو فريخة نائب رئيس النادي ورئيس لجنة الكرة والكابتن علاء عكاشة عضو لجنة الكرة ومدير الكرة والكابتن محمد حليم المدير الفني للفريق وجميع افراد الجهاز الفني والإداري.

ومن المنتظر أن يبدأ الفريق أول يوم في فترة الإعداد علي ملعب جامعة طنطا لحين الإنتهاء من أعمال الصيانه السنوية لملعب النادي الرسمي